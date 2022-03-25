NETFLIXは、4月期のアニメ注目ラインナップを発表しました。大注目の映画『バブル』、そして待ちに待った続編『TIGER ＆ BUNNY 2』、『ULTRAMAN』シーズン2が全世界独占配信。また、『名探偵コナン ゼロの日常』、『古見さんは、コミュ症です。』第2期、『SPY×FAMILY』など、4月スタートの新作アニメもラインナップされています。4月のNetflix作品『バブル』：4月28日より全世界独占配信『TIGER ＆ BUNNY 2』：4月8日より全