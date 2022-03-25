福島県浜通りで震度4の揺れを観測 津波の心配はなし

  • 気象庁によると、25日12時8分頃、福島県浜通りで震度4の揺れを観測した
  • 福島県中通り、宮城県南部、宮城県中部では震度3が計測された
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