日本代表の背番号10が狙われた。24日、カタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選のオーストラリア代表vs日本代表がシドニーのスタジアム・オーストラリアで行われ、0-2で日本が勝利。7大会連続7度目のW杯出場を決めた。日本代表の10番・南野拓実は最終予選の最初の2試合こそ欠場したものの、3戦目からは全試合で先発出場。オーストラリア戦でも左サイドで先発すると、クロスバーに2度シュートが嫌われるなどしてゴールを決めら