〈クール〉から〈可愛い〉へと印象を変えつつあるようだ。主演の連ドラ「真犯人フラグ」（日本テレビ系）の放送が終了したばかりの西島秀俊（50）の話。最終回直前には日テレの情報番組に出演し、番宣にも余念がなかった。西島秀俊「オスカー候補」までの紆余曲折 “ルックス重視”の売り方に嫌気が差して…「近ごろは番宣に出れば出るたびに〈西島さん、可愛い〉という声がネット上に集まるようになりました。『真犯人フラグ』を