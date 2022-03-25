岸信夫防衛相は２５日の記者会見で、北朝鮮が２４日に発射した新型の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）について、「単純に計算した場合、１万５０００キロを超える射程となり得る。米全土が射程に含まれることになる」と述べた。