【ロンドン時事】米格付け大手ムーディーズ・インベスターズ・サービスは２４日、すべてのロシア企業に対する信用格付けを取り下げると発表した。Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングとフィッチ・レーティングスも、それぞれ４月１５日までの撤回を表明済み。大手の信用格付けが得られなくなり、ロシア企業への投資は今後困難になりそうだ。欧州連合（ＥＵ）がウクライナ侵攻に対する制裁の一環で、ロシアに対する信用格付けの禁止