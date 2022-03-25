ロシア国内で、異変が起きています。■ロシア高官が辞任「侵攻反対」ロシアのインタファクス通信は、大統領特別代表のアナトリー・チュバイス氏が辞任したと報じました。ロシア・ペスコフ大統領報道官：「チュバイス氏は、自ら希望して辞任しました。ロシアを去るか去らないかは、彼自身の問題です」プーチン政権の高官が辞任するのは、ウクライナ侵攻後、初めてとみられます。欧米の複数のメディアは、チュバイス氏はロ