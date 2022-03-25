自民党の林芳正外相（衆院山口3区）の後援会入会をめぐる公職選挙法違反事件で、山口県の村岡嗣政知事は24日、組織的な勧誘行為をした県幹部12人を訓告処分にし、幹部の当時の上司8人を厳重注意としたと発表した。処分は23日付。管理監督責任を取り、村岡知事は減給50%（1カ月）。副知事、公営企業管理者と教育長はそれぞれ給与1カ月分の30%を自主返納する。県人事課によると、訓告の処分を受けたのは企業局と県教育委員会を