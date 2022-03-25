マンションで洗濯物を干す場合、戸建てに比べていくつか注意しなければならないポイントがあります。正しい干し方を知らずにいると、オーナーや管理組合から注意を受けたり、近隣住民に迷惑をかけたりする原因になりますので気をつけましょう。今回は、マンションで洗濯物を干す際の注意点や、効率的に洗濯物を乾かす干し方、長い丈の洗濯物を乾かすときのポイントを解説します。マンションで洗濯物を干す際の注意点マンションで洗