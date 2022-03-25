勤務する病院で入院中の18歳未満の少女にわいせつな行為をさせたとして、岐阜県海津市の看護師の男が逮捕されました。 逮捕されたのは、海津市の26歳の看護師の男で、今年1月から先月にかけ複数回にわたり勤務する岐阜県内の病院に入院していた18歳未満の少女にわいせつな行為をさせた児童福祉法違反の疑いが持たれています。 2月8日、少女が岐阜県警が設置する性犯罪被害の相談窓口に「入院中に男性看護師に体を触ら