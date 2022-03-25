【日本 2-0 オーストラリア 2022年カタールW杯アジア最終予選】サッカー日本代表は24日、カタールワールドカップ（W杯）アジア最終予選でオーストラリア代表と敵地で対戦し、2-0の勝利を収めた。7大会連続のW杯出場を決めたあと、DF長友佑都は安堵の表情でコメントを残している。アジア最終予選の出だしでつまずいた日本代表。特に厳しい批判を浴びたのは、ベテランの長友だった。それでも最終的にはカタール行きの切符をつか