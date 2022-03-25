［２４日ロイター］ - 格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは２４日、ロシアの発行体の信用格付けを全て取り下げると発表した。同業フィッチとＳ＆Ｐグローバルも既に同様の措置を講じている。親会社のムーディーズは今月に入り、ウクライナ侵攻に対応してロシアでの商業活動を停止している。欧州連合（ＥＵ）は１５日、ロシアに対する制裁措置の一環として、主要格付け機関にロシアの政府と企業を格付けする