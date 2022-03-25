韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領は先月１０日、韓国メディア「聯合ニュース」および世界７大通信社と合同で行った書面インタビューで「大韓民国大統領として（２０１８年９月１９日に）史上初めて平壌（ピョンヤン）綾羅島（ヌンラド）競技場に集まった１５万人の平壌市民前で演説したことは南北関係で最高の場面だったと評価したい」と話した。だが、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長は２４日、２０１８年４月