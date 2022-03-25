 AppleがiPhoneなどの製品にサブスクリプション販売の導入を計画している、とBloombergが報じています。ユーザーは、24回の分割払いよりも月々の負担が抑えられ、キャリアの分割プランよりもシンプルにiPhoneを手にすることができ、新型iPhoneが発売されたら簡単に乗り換えることも可能になります。月々の支払額を抑え、いつでも最新型に乗り換え可能Appleが導入を検討しているiPhoneなどハードウェア製品のサブスクリプショ