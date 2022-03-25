なぜ日本で売らない!? 魅力的な海外専用仕様の日本車を振り返る日本の自動車メーカー各社は1960年代に本格的な海外進出を果たし、今では世界各国に販売や生産の拠点を展開しています。日本でもお馴染みのモデルながら独自の仕様に仕立てられた海外専用車たち海外での販売が始まった当初は、日本で生産して販売しているモデルを各国の法規に合わせて改良し、輸出していましたが、1980年代には海外に工場を設立して現地生産を開