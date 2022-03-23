¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬23ÆüÍ¼¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ²ñ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±éÀâ¤·¤¿¡£ËÌÊýÎÎÅÚ¤Î¸µÅçÌ±¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤È½Å¤Í¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¸µÅçÌ±¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÀéÅç»õÉñ½ôÅçµï½»¼ÔÏ¢ÌÁ¡ÊÀéÅçÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÉ¸ÄÅ»ÙÉôÄ¹¡¢Ê¡Âô±ÑÍº¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤Ï¡¢»õÉñ·²Åç¡¦Â¿³Ú¡Ê¤¿¤é¤¯¡ËÅç¤Î¸µÅçÌ±¡£1945Ç¯8·î¤Î½ªÀï»þ¤Ï5ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£9·î¤Îµì¥½Ï¢¤Î¿¯¹¶¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢µù»Õ¤À¤Ã¤¿Éã¤ÎµùÁ¥¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¡£Åç¤Ç¤Ï¡Ö¥½Ï¢Ê¼¤¬Âç¤­¤Ê·ê¤ÎÁ°