Mac StudioとStudio Display、黒い新色が追加されたキーボード、トラックパッド、マウス。奥行き40cm、横幅約63cmに収まるコンパクトさと低消費電力で、どこにでも設置できる最高性能のMacだ（筆者撮影）アップルは3月18日に、新型のデスクトップコンピューターとなるMac Studioと、これに最適な外付けモニターのStudio Displayを発売した。価格はMac StudioのM1 Maxモデルが24万9800円〜、さらに高速なプロセッサーのM1 Ultraモデ