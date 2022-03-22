4月1日から、法律の改正で成年年齢が18歳に引き下げられます（写真：midori_chan／PIXTA）4月1日から、法律の改正で成年年齢が18歳に引き下げられる。成年年齢が20歳になったのは1876（明治9）年で、実に146年ぶりの見直し。これにより、18歳から親の同意なしで「ローンを組む」「賃貸物件を契約する」といったことも可能になる。そんな状況で、“大人の先輩”である親たちは、子どもたちに何を伝えていくべきなのか。「契約の仕方