ロシア国防省は21日、ウクライナ北西部リウネ州の軍事訓練場に対し、ミサイルによる攻撃を実施したと発表した。「外国の傭兵（ようへい）などの訓練施設を高精度の空中発射巡航ミサイルで攻撃し、傭兵ら80人以上を殺害した」と主張した。リウネ州の軍事訓練場をめぐっては、同州の地元当局者も21日、ロシア軍のミサイル2発が着弾したと発表していた。