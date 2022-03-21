［上海２１日ロイター］ - 中国本土で２０日に確認された症状のある新規国内感染者は１９４７人と、前日の１６５６人から増加した。国家衛生健康委員会が２１日発表した。無症状感染者も２３８４人と、前日の２１７７人から増加した。上海では症状のある新規感染者が２４人、無症状感染者が７３４人となった。無症状感染者は４日連続で増加した。同市の保健当局者は記者会見で「われわれが直面する感染抑制・防止の状況は