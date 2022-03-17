◆セミオーダーチャーターとはコロナ禍で移動旅客が激減し、余剰航空機材を使ったチャーター便が盛んに行われている。エアライン側が目的地を決め、周遊型で出発空港に戻ってくるというスタイルが主流だ。静岡に本社を構え、名古屋小牧空港を拠点とするフジドリームエアラインズが2022年1月13日に発表したのは「セミオーダー遊覧チャーター」と名付けられたものだ。名古屋小牧空港から行先や機内などでできることを選択し、購入者