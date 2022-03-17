ウクライナのゼレンスキー大統領の姿を用いて、ウクライナの人々に降伏を呼びかけるようなディープフェイク映像が出回る事態が発生しました。Facebookは、ただちにこの映像を特定し、削除する措置を取っています。Ukraine war: Deepfake video of Zelenskyy telling Ukrainians to 'lay down arms' debunked | World News | Sky Newshttps://news.sky.com/story/ukraine-war-deepfake-video-of-zelenskyy-telling-ukrainians-to-la
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