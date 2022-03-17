ヤマト運輸によりますと午前8時現在、地震による交通規制などの影響で全国から東北地域（青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県）宛ての荷物、また東北地域から全国宛ての荷物に遅れが生じる可能性があるということです。