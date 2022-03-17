- 気象庁は17日未明、福島沖で起きた最大震度6強の地震を受け緊急会見をした
- 今後1週間ほどは同程度の地震が起きる可能性があるとして注意喚起
- また、若干の海面変動が続く可能性が高く、津波にも注意が必要だとした
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