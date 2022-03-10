水俣病公式確認当初の重症患者の子世代として初めてとなる集団訴訟は、2007年の提訴から約15年後に原告敗訴が確定した。熊本県水俣市で記者会見した原告側は「今なお被害を訴える原告の苦痛と苦悩を、具体的な理由を述べずに蹴飛ばしてしまう最高裁の姿勢には怒りを覚える」などと批判した。未認定患者8人の敗訴確定最高裁「悔しいし、憤りしかない。水俣で生まれ育った私たちの被害を、最高裁にはきちんと見てほしかった」
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