【AFP＝時事】世界ゴルフ殿堂（World Golf Hall of Fame）の表彰式典が9日、米フロリダ州ポンテベドラビーチ（Ponte Vedra Beach）の米国男子ゴルフツアー（US PGA Tour）本部で行われ、殿堂入りしたタイガー・ウッズ（Tiger Woods、米国）が若い頃に受けた人種差別や両親のサポートについて涙ながらに話した。これまでジャック・ニクラス（Jack Nicklaus）氏の最多18勝まであと三つとなるメジャー15勝を挙げ、米ツアー勝利数で