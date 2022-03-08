大阪市内の路上で1月、暴力団員を名乗って風俗店の男性店員を殴り、けがをさせたとして、府警は8日、天満署地域課の男性巡査長（25）を傷害容疑で書類送検し、本部長訓戒処分とした。巡査長は容疑を認めており、同日付で依願退職した。「水炊きセット1円」返礼品で誤表示注文殺到送検容疑は1月中旬夜、大阪市都島区の京橋駅近くの路上で、客引きをしていた男性店員に対し、実在する暴力団の組員を名乗り、顔を十数回殴って全