3月6日、2年ぶりとなった木村拓哉（49才）のライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」が最終公演を迎えた。コンサートが佳境に入ると、木村は「今日は急遽コーラスの2人にも手伝ってもらって、特別にこの曲をやります」と話し、SMAPのある一曲を歌い始めた。2005年にリリースした『Triangle』だ。【写真8枚】木村拓哉のかっこよすぎる黒ジャケット写真。他、稲垣の全身黒の私服ショット。白のジャケットで