今年が沖縄の本土復帰50年にあたることを記念した1万円金貨と1千円銀貨を財務省が発行する。価格は金貨が税込み15万3500円、銀貨が同1万1700円。記念式典のある5月15日から、造幣局で申し込みを受け付ける。金貨は直径26ミリ、重さ15・6グラム。表面には首里城の正殿と琉球舞踊の様子を、裏面には沖縄の伝統工芸の衣類などで使われる「紅型（びんがた）」の模様をあしらう。銀貨は直径40ミリ、重さ31・1グラム。表面に首里城正