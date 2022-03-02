ロシアのミハイル・ガルージン駐日大使が2日、民放のテレビ番組に出演。「我々の『特別軍事作戦』はウクライナの『非ナチ化』で、ウクライナを占領する意図はない」と従来の主張を繰り返した。「ウクライナの都会や市街地を空爆しているかのようなビデオが流されているが、実際に我々が攻撃しているのは軍事施設だけ。米国がイラクなどに行った空爆とはまるで違うんです」と主張し、市街地が攻撃を受けている映像については「
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