旅行会社の旅工房は2日、政府の観光支援事業「GoToトラベル」での不正に関する調査結果を公表した。少なくとも計1万1078泊分に宿泊実態がなく、地域共通クーポン券9362万円分の返還を求められる可能性があるとした。
ランキング
- 1. 小室さん 激変した姿で再試験か
- 2. 「万博」キャラ最終候補の3作品
- 3. ロシア外相演説に一斉退席 国連
- 4. 安保理常任理事国からの露解任も
- 5. サッカー選手 露軍の攻撃で死亡
- 6. 対露制裁で「戦略的敗北」必至か
- 7. 高級車4000台を積んだ船 沈没
- 8. 河野氏「恥を知れ」露大使館に
- 9. 「プーチン批判」露新聞社の悲劇
- 10. ドコモショップ400店舗超閉店か
- 1. 対露制裁で「戦略的敗北」必至か
- 2. 河野氏「恥を知れ」露大使館に
- 3. 「プーチン批判」露新聞社の悲劇
- 4. ドコモショップ400店舗超閉店か
- 5. 5日以内にキエフ陥落か 米分析
- 6. 「名代」読み方にツイッター衝撃
- 7. 爆発はダイナマイト約3万本分か
- 8. 蓮舫氏の長男 自民党に入党か
- 9. 駅トイレに男性7時間 死亡を確認
- 10. 全4368駅分「JR全駅入場券」発売
- 1. ロシア国籍のヘリか、根室半島沖で領空…
- 2. 「マスク拒否」市議に辞職勧告
- 3. 山本太郎代表 反対理由明かす
- 4. 維新「非核三原則」見直し提言へ
- 5. 在ウクライナ日本大使館を閉鎖へ
- 6. 「義勇兵」渡航なら個別注意も
- 7. 林外相、「義勇兵」参加せぬように＝ウ…
- 8. 日本から6万人寄付 20億円集まる
- 9. サイバー攻撃を受けた会社に脅迫
- 10. 「まん延防止」、北海道など６道県の期…
- 1. ロシア外相演説に一斉退席 国連
- 2. 安保理常任理事国からの露解任も
- 3. 高級車4000台を積んだ船 沈没
- 4. 米「プーチン氏は大誤算をした」
- 5. 露軍 あえて侵攻スピード落とす?
- 6. プーチン氏が招いた意図せぬ結果
- 7. 中国政府「弱い者いじめしない」
- 8. 整形した米女性 乳首が真っ黒に
- 9. 若いロシア兵 士気の低さと迷い
- 10. 露最大手行子会社 破綻手続きへ
- 1. Suicaで障害発生 一部PASMOも
- 2. 手取り15万円 26歳男性の困窮
- 3. ビットコイン急騰 対露制裁影響
- 4. マック予想以上の売れ行きで終了
- 5. 「なるほど」実は上から目線
- 6. 貯まらない人の「お金の使い方」
- 7. トヨタ 約14万件の申込書を紛失
- 8. 欧米企業 ロシアから撤退相次ぐ
- 9. 稼いでいるが貯まらない…NG習慣
- 10. 東芝トップまたも退任 経営混乱
- 1. ドコモdポイント 15%増量第2弾
- 2. 人気の有機ELテレビ 最新TOP10
- 3. 露侵攻 DL数が急増したアプリ
- 4. Apple Watch 22年は3種類登場か
- 5. すき家 キッズメニュー割引話題
- 6. YouTube 露系メディア2社排除
- 7. 空爆に使用? マップ編集禁止に
- 8. Instagram 動画が自動字幕に対応
- 9. 針刺しの必要ない2型糖尿病患者向け持…
- 10. エースコックも6月から値上げ
- 1. サッカー選手 露軍の攻撃で死亡
- 2. プルシェンコ氏 露勢除外を批判
- 3. 巨人の小林誠司に「最後通告」か
- 4. 青森山田高「飲酒問題」を隠蔽か
- 5. 日本初「ファウルポール」に命名
- 6. 露チーム EL出場停止に声明発表
- 7. 名門スケート部が廃部 理由は?
- 8. 露女子テニス選手「戦争やめて」
- 9. ロシア五輪委 除外勧告受け声明
- 10. ロシアの除外「差別的な決定」
- 1. 小室さん 激変した姿で再試験か
- 2. 1h3千円で…乃木坂新人がパパ活?
- 3. 「牛宮城」開店で掌返しに失望も
- 4. 綾瀬はるか 激務の裏に重大発表?
- 5. 児嶋を激怒させた復帰直後の一言
- 6. 太田光 接種に妻同伴求められる
- 7. ハガレン実写映画 2部作で完結へ
- 8. 大原櫻子「浮気疑惑」公式全否定
- 9. ドンキ「攻めすぎ」YouTube話題
- 10. 人気女子アナも? フジ早期退職者
- 1. 妻が子の同級生と不倫 夫の復讐
- 2. 100均のリモコン用ラップが便利
- 3. 不倫続けた男女「壮絶末路」3選
- 4. 性体験4人で「満腹」語る東大生
- 5. スカートに経血…行動力のその後
- 6. 正直変だと感じたママ友の服装
- 7. 新作無料 セブンお得企画が凄い
- 8. 無印のソースで食パンが大変身
- 9. 1カ月約-10kg「もはや別人」秘訣
- 10. カタカナ多用 おじさんLINE特徴