米ノースカロライナ州の基地で欧州派遣に備える陸軍第８２空挺師団の兵士ら/Allison Joyce/AFP/Getty Imagesワシントン（ＣＮＮ）ロシアによるいわれのないウクライナ攻撃に対し、西側の主要国は一斉に非難の声を上げている。対ロシア制裁やウクライナへの支援は多方面から行われているが、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国でないウクライナに軍隊を投入することは、米国や他の西側同盟国にとって越えがたい一線となる。米国の