サッカー元日本代表の本田圭佑選手が2日、Twitterを更新。ウクライナ情勢について自身の考えを述べました。ウクライナ情勢について連日のように意見を表明している本田選手。2日のツイートでは「これまでに歴史上知られていない戦争の止め方があると僕は信じています。暴力は答えではない。第二次世界大戦から何を学んだのか。戦争を起こさず、自由と平等を得ることはできないのか？命よりも大事なものはないと思います」と暴力以
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