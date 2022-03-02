在日ウクライナ大使館の公式ツイッター画面ロシア軍の侵攻を受け、在日ウクライナ大使館が外国人で構成する「義勇兵」への参加を公式ツイッター上で呼び掛けたところ、1日時点で元自衛官ら日本人約70人が志願したことが2日、同大使館への取材で分かった。既に投稿は削除され、人道面での支援を訴える内容に切り替わっている。同大使館によると、応募した約70人のうち、ほぼ全員が男性。年齢層は20代〜60代と幅広く、大半が元自
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