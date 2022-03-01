ニューストップ > 芸能 > 芸能総合 ウクライナ危機 YOSHIKI 寄付金 芸能ニュース 日テレNEWS 「X JAPAN」のYOSHIKI 「ウクライナ人道危機 緊急支援募金」に1千万円寄付 0 LINE共有ボタン 2022年3月1日 16時49分 ざっくり言うと ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、YOSHIKIが寄付をした 「ウクライナ人道危機 緊急支援募金」へ1000万円を寄付したとTwitterで報告 「#PeaceNotWar」と平和を訴えるハッシュタグも添えた ◆YOSHIKIが寄付賛同します。今、#ウクライナ #緊急支援募金 に 1000万円寄付しました。音楽でも力になれればと思っています。Yes, I just donated 10,000,000 yen for humanitarian fund of #UkraineI'd like to support through music as well.#YOSHIKI#RussiaUkraineWar #Russia #PeaceNotWar @hmikitani https://t.co/a4LFgOeFqL— Yoshiki (@YoshikiOfficial) February 28, 2022 記事を読む