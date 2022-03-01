ウクライナへ1,000万円寄付したYOSHIKIさん日テレNEWS

「X JAPAN」のYOSHIKI 「ウクライナ人道危機 緊急支援募金」に1千万円寄付

ざっくり言うと

  • ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、YOSHIKIが寄付をした
  • 「ウクライナ人道危機 緊急支援募金」へ1000万円を寄付したとTwitterで報告
  • 「#PeaceNotWar」と平和を訴えるハッシュタグも添えた

◆YOSHIKIが寄付

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