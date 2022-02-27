三木谷浩史氏スポーツ報知

三木谷浩史氏「ウクライナに10億円寄付する」Twitterで表明

ざっくり言うと

  • 三木谷浩史氏が27日、ウクライナに10億円寄付するとTwitterで表明した
  • 書簡では、ロシアの侵攻を受けるウクライナに平和が戻ることを願うと言及
  • 「私は、今後もウクライナとその国民への支援を続けていきます」と宣言した

◆三木谷浩史氏がウクライナへの寄付を表明

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