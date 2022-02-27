ニューストップ > 国内 > 社会 ウクライナ危機 三木谷浩史 スポーツ報知 三木谷浩史氏「ウクライナに10億円寄付する」Twitterで表明 0 LINE共有ボタン 2022年2月27日 6時41分 ざっくり言うと 三木谷浩史氏が27日、ウクライナに10億円寄付するとTwitterで表明した 書簡では、ロシアの侵攻を受けるウクライナに平和が戻ることを願うと言及 「私は、今後もウクライナとその国民への支援を続けていきます」と宣言した ◆三木谷浩史氏がウクライナへの寄付を表明僕達にできることは本当に限られていますが、家族と相談し10億円をウクライナに寄付することにしました。Consulting with my family, we Mikitani family have decided to donate 1 billion yen to Ukraine. Attached is my letter to President Zaranskyy. Our hearts are with you. pic.twitter.com/w4LAPs7nt7— 三木谷浩史 Hiroshi (Mickey) Mikitani (@hmikitani) February 26, 2022 記事を読む