クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、「DOUGHNUTS AROUND THE WORLD」プロモーションとして、海外の人気スイーツや名産品をイメージしたドーナツ4種と、ドリンク1種を、3月2日から販売する。「DOUGHNUTS AROUND THE WORLD」「DOUGHNUTS AROUND THE WORLD」は、“ドーナツで世界旅行”をテーマにしたプロモーション。気軽に海外旅行に行けない今、世界各国の味わいをドーナツにのせて提供する。「ティラミス イタリア」(29