【AFP＝時事】バチカンのサンピエトロ大聖堂（St Peter's Basilica）にある聖母子像「ピエタ（Pieta）」は、イタリア・ルネサンス期の巨匠ミケランジェロ（Michelangelo）の傑作と称賛されているが、ミケランジェロは他にもピエタ像を残している。伊フィレンツェ（Florence）にあるドゥオーモ付属博物館（Opera del Duomo Museum）で今週から、ミケランジェロが手掛けたピエタ像3作品を初めて一堂に集めた展覧会が開催されている