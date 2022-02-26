ローソン限定。専門店監修ケーキのミルクアイスは特濃ソースとふわふわ食感がリッチすぎる【365日アイス女子】 毎日更新！“365日アイス女子” の新作レビューvol.494 “365日アイスを食べ続ける” 、アイス女子chinaが新作アイスを毎日更新するノンストップレビュー企画！とにもかくにもアイスが大好き。毎日アイスを食べるわたしだからこそわかる、魅力や惜しいポイン