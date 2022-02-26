【ニューヨーク共同】ロシアのウクライナ侵攻を巡り、国連人道問題調整室（OCHA）のグリフィス室長（事務次長）は25日に記者会見し、今後3カ月間に緊急人道支援として10億ドル（約1150億円）以上が必要になるとの見通しを示した。多数の人々が住居を追われていると懸念し、安全に支援活動ができる環境を整えることが重要だとも指摘した。