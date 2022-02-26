レディースファッション通販サイト「GRL（グレイル）」では、2022年2月25日現在、サンリオキャラクターズとコラボしたファッションアイテムを多数販売中です。その中でも、着るだけで推しキャラになりきれちゃう可愛いルームウェアを紹介します。おうち時間がぐっと楽しくなりそうですよ。フードをかぶるだけで変身・サテンリボンボアセットアップフードをかぶるだけで推しキャラになれる、もふもふのパーカーとパンツの2点セット