【ベルリン時事】国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長は２５日、ロシア軍が占拠したウクライナのチェルノブイリ原発周辺の立ち入り禁止区域について、放射線量は低水準で、周辺への危険性はないとの声明を発表した。グロッシ氏はウクライナ当局の報告を基に、現地の放射線量は最大で毎時９．４６マイクロシーベルトで、同区域内としては「低水準かつ通常の範囲内」と指摘。当局は、放射線量が一時的に上昇したものの