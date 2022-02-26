W杯ジャンプ女子団体第1戦の飛躍を終え、カメラに向かってポーズをとる日本＝ヒンツェンバッハ（共同）ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子で25日、日本はアンカーの岩渕が2回目を飛び終えると、全員でテレビカメラに向かって「沙羅ちゃん、元気？」と、別調整中の高梨に笑顔で呼び掛けた。北京冬季五輪の混合団体でスーツの規定違反により失格となって失意に沈んだエースへ、温かい心遣いを見せた。勢藤は