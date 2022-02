非対称型対戦サバイバルホラーゲーム『Dead by Daylight』を手がけるBehaviour Interactiveが、同作の名前を冠する「恋愛シミュレーション作品」の商標を出願していたことが、米国特許商標庁の公式データベースを通じて明らかとなった。同データベースによれば、出願が行われたのはアメリカ時間の2022年2月16日(水)。『Hooked On You: A Dead by Daylight Dating Sim』との名称で申請が受理された模様だ。(画像は米国特許商