北海道内は21日、発達した低気圧の影響で各地で暴風雪となり、札幌圏でJRが終日運休するなど交通機関に影響が出ている。函館江差自動車道の北斗中央―北斗追分インターチェンジ（IC）間では多重衝突事故が起き、重軽傷者5人が病院に運ばれた。現場付近では100台以上が立ち往生している。札幌管区気象台などによると、21日午前10時までの最大瞬間風速は、えりも岬で42・2メートルを記録したほか、浦河町で31・5メートル、広尾町
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