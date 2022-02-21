北朝鮮の国営朝鮮中央通信は12日、平壌市内の「和盛（ファソン）地区1万世帯住宅建設」の着工式に金正恩総書記が参加したと報じた。全体で5万世帯の住宅を建設するというビッグプロジェクトの一環として行われる今回の建設だが、平壌市民からは不満の声が上がっていると、米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）が報じた。平安南道（ピョンアンナムド）の情報筋は、今回の着工式に金正恩氏が参加したという記事を読んだ市民は、