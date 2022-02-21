新型コロナ感染症にかかったらお金がもらえる「コロナ保険」が登場したのは、一昨年春のこと。月額数百円〜千円前後（特約を含む）の保険料で、陽性判定を受けたら5万円〜10万円前後の給付金が支払われるというものだ。第一生命や日本生命（いずれも子会社での販売）、損保ジャパンなどが次々と参入した。保険アナリストの山野井良民氏が言う。「新型コロナ感染症は従来の入院保険に入っていれば、ほぼカバーできます。しかし