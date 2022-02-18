【北京共同】北京冬季五輪フィギュアスケート女子の15歳、カミラ・ワリエワ（ロシア・オリンピック委員会）のドーピング問題を巡り、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が検査結果の通知に時間がかかったことについて「反ドーピング関係機関が効率的に機能しなかった」と非難していることが18日、分かった。ワリエワの出場継続を容認した判断に関する裁定文書で指摘した。禁止薬物が検出された検体は昨年12月25日に採取されたが、検査