【北京共同】北京冬季五輪フィギュアスケート女子の15歳、カミラ・ワリエワ（ロシア・オリンピック委員会）のドーピング問題を巡り、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が検査結果の通知に時間がかかったことについて「反ドーピング関係機関が効率的に機能しなかった」と非難していることが18日、分かった。ワリエワの出場継続を容認した判断に関する裁定文書で指摘した。禁止薬物が検出された検体は昨年12月25日に採取されたが、検査
ランキング
- 1. 小室圭さんの相談に外務省困惑か
- 2. 何度もラブホ宿泊も…驚きの判決
- 3. 銀のトルソワ コーチのハグ拒否
- 4. ワリエワは壊された 総叩き非難
- 5. ワリエワに「なぜあきらめた?」
- 6. 納豆がギリギリ 高木美帆の苦悩
- 7. 作文酷似問題に紀子さま絶句か
- 8. 「温水洗浄便座」誤った使い方
- 9. 婚活番組に大物芸能人の娘出演か
- 10. 車内で仮眠の女性に性的暴行か
- 1. 小室圭さんの相談に外務省困惑か
- 2. 作文酷似問題に紀子さま絶句か
- 3. 「温水洗浄便座」誤った使い方
- 4. 婚活番組に大物芸能人の娘出演か
- 5. 車内で仮眠の女性に性的暴行か
- 6. 死亡の10代 10カ所が搬送を拒否
- 7. ワリエワ「絶望」は日本発祥か
- 8. 民主主義ない…福岡「修羅の町」
- 9. 死刑囚の長女ら死亡 捜査に進展
- 10. 13人火葬せず 遺体を3年超保管も
- 1. 【速報】総理 新型コロナの分類「2類…
- 2. 自民・高市早苗氏が林外相を批判
- 3. 「まん延防止」5県での解除決定
- 4. 首相、原油高騰や物価上昇に危機感 「…
- 5. 「民主党」の略称 使うのやめる?
- 6. 17道府県の「まん延防止」延長へ
- 7. 中国で服役中の日本人男性死亡
- 8. 高齢でも、多選でも…それでも強い！な…
- 9. 市長公約「ランドセル支給」断念
- 10. 相次ぐ「選挙とカネ」問題表面化、抜本…
- 1. キム・ヨナさんSNSに露語で非難
- 2. 韓国選手が反則王? IOCに告発
- 3. 2年間行方不明 祖父宅で発見 米
- 4. 「人権なし」発言に韓国も騒然
- 5. 撤収のはずが…国境近くに橋建設
- 6. ネズミサイズの生き物に店員悲鳴
- 7. 女性嫌悪のスラングで批判殺到
- 8. 露選手 ドーピング使用するワケ
- 9. 巨大イチゴ世界記録 イスラエル
- 10. 「名誉殺人」で妹殺害 男が無罪
- 1. NHK職員 「驚愕の給与事情」
- 2. 「高級食パン」ブームに異変
- 3. 「円の実力」50年ぶりの低水準に
- 4. 楽天・三木谷氏の携帯参入に壁
- 5. お金が貯まる人がやらない節約
- 6. 複数クレカを持つ「重大リスク」
- 7. 「仮想通貨」は確定申告が必要?
- 8. コロナ予防うたう 不適切な表示
- 9. 焼きそば店に挑戦した元証券マン
- 10. iPhone データ通信量節約する術
- 1. 自分より良い家に…セレブな便器
- 2. Apple Watch SE Amazonでセール
- 3. たたむと「生活感ゼロ」な物干し
- 4. 2秒で100km/hまで加速する新型EV
- 5. スシローのまぐろ 14種類が集結
- 6. チューナーレスの43型TV発売へ
- 7. ドコモ 「#迷惑メール展」を開催
- 8. 芸能人と恋愛 デートはコンビニ
- 9. マスク装着でもロック解除 実験
- 10. 確定申告のデジタル化に関する意識調査…
- 1. 銀のトルソワ コーチのハグ拒否
- 2. ワリエワは壊された 総叩き非難
- 3. ワリエワに「なぜあきらめた?」
- 4. ワリエワのコーチ 新薬必要発言?
- 5. ワリエワ「表彰式中止されない」
- 6. ワリエワ4位転落 衝撃的な展開
- 7. 田中将が相棒と離別 周囲も動揺?
- 8. バッハ氏 中国の発言を問題視
- 9. トルソワ 舞台裏で大荒れの号泣
- 10. 小平奈緒が涙「絶望的な状況に」
- 1. 納豆がギリギリ 高木美帆の苦悩
- 2. 中国で処刑される日本人の実態
- 3. 織田信成ボロ泣きに「放送事故」
- 4. 吉岡 どんぎつね終了騒ぎに悲鳴
- 5. 松本 新幹線で遭遇の迷惑オカン
- 6. オズワルド伊藤&沙莉 3兄妹共演
- 7. ビビアン・スー 46歳も「女神」
- 8. 安藤美姫「見てられなかった」
- 9. 安達祐実の「大根芝居」に反響
- 10. 川栄夫 妻のため大阪移住決断か
- 1. モス“600円食パン”にチョコたっぷり…
- 2. 逃したら損?「大当たり男性」
- 3. 女性の加齢臭 セルフチェック
- 4. 美魔女を陥落させた15歳差のキス
- 5. 【KFC】3日間限定！チキン9ピースのお…
- 6. 10万超え…夫に内緒で貢いだ金額
- 7. 高見え GUワンピが1000円オフ
- 8. プロが見たアラフォーNG眉3選
- 9. 理想の彼と出会うも…親友が暗躍
- 10. オシャレなインテリア 実例集