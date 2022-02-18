北京五輪スピードスケートで冬季五輪日本勢の一大会最多となる4個のメダルを獲得した高木美帆（27＝日体大職）が18日、メダルセレモニーに参加した。今大会は13日間で5種目に出場。3000メートル6位、1500メートル銀、500メートル銀、団体追い抜き銀で迎えた17日の最終種目1000メートルで個人種目初の金メダルを獲得した高木美。メダルセレモニーでは両手を上げてジャンプしながら表彰台に乗り、お辞儀をした。金メダルを首に
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