以前に働いていた飲食店に侵入したうえ、売上金などを盗んだとして、神奈川県警山手署は１８日、窃盗と建造物侵入の疑いで、横浜市磯子区岡村のアルバイト、星川汐（しずく）容疑者（２４）を逮捕した。容疑を認めている。逮捕容疑は昨年１２月１９日午後１１時４０分ごろから翌２０日午前２時２５分ごろまでの間に、同年夏ごろまで従業員として勤務していた同市中区のドッグカフェに、店員をかたって業者に作らせた鍵を使って侵入
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